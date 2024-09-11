"Почта России" переведет на российскую ОС "Альт" 130 тыс. рабочих мест за 3 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" планирует за три года заменить на 130 тыс. рабочих местах иностранную операционную систему на российскую ОС "Альт", говорится в сообщении компании.

Проект затронет рабочие места сотрудников отделений, логистических центров и административного персонала.

ОС "Альт" уже прошла апробацию в почтовых отделениях: она установлена более чем на 1,9 тыс. клиентских компьютерах в модернизированных отделениях.

В сообщении уточняется, что "Почта" разрабатывала проект с 2022 года: проводила тестирование отечественных продуктов, формировала потребности, определяла финальный список потенциальных вендоров, формировала техническое задание и делала закупку по традиционной конкурсной процедуре.

"У проекта самая широкая географическая распределённость в стране, что делает его уникальным по сложности и инновационности. Это амбициозная и значимая инициатива, которая не только способствует снижению зависимости от зарубежных технологий, но и поддерживает развитие отечественного ПО", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Почты России" Михаила Волкова.

"Мы запускаем масштабный проект, в рамках которого будем оказывать поддержку партнёру на всех этапах внедрения операционных систем, а также содействовать обеспечению совместимости программного обеспечения, которое может потребовать адаптации или даже разработки с нуля", - заявил генеральный директор "Базальт СПО" (разработчик ОС "Альт") Сергей Трандин.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Сеть "Почты России" насчитывает свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.