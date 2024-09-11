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Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после планового ремонта

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС включила в сеть второй энергоблок после завершения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации. Об этом сообщило управление информации и общественных связей станции.

"11 сентября 2024 года энергоблок №2 Ростовской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения капитального ППР. Он завершился на 10 суток раньше установленного графиком срока, и уже 9 сентября энергоблок был включен в сеть", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Отмечается, что специалисты провели капитальный ремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ, капитальный ремонт цилиндра высокого давления турбоагрегата и генератора, ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

В рамках модернизации энергоблока были заменены армоканаты защитной оболочки, модернизированы системы турбины, оснащен системой контроля вибрации главный циркуляционный трубопровод.

"Все запланированные работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, выполнены в полном объеме. (...) Нам удалось сократить срок ППР на 10 суток. Это позволило выработать дополнительно более 240 млн кВт.ч электроэнергии для потребителей Юга России", - приводятся в сообщении слова главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.

Ремонтная кампания текущего года на Ростовской АЭС продолжится. В октябре начнется ППР с мероприятиями по продлению срока эксплуатации энергоблока №1, который завершится в 2025 году.

В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Ранее сообщалось, что 24 июля энергоблок №2 в соответствии с поданной ранее и согласованной заявкой был отключен от сети для проведения планового капитального ремонта с элементами модернизации.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.

Ростовская АЭС
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