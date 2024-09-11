Союз музеев РФ предложил упорядочить инициативы регионов на льготное посещение музеев

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Систему предоставления льгот для посещения государственных музеев в регионах необходимо совершенствовать на федеральном уровне, заявил в среду главный юрисконсульт Союза музеев России Сергей Жамкочьян.

"Большинство членов Союза музеев России высказались за совершенствование введения и применения льготных и бесплатных посещений музеев... Представляется необходимым подготовить и передать в администрацию президента РФ, Министерство культуры РФ конкретные и обоснованные предложения", - сказал Жамкочьян в ходе доклада на Форуме объединенных культур в Петербурге.

По его словам, необходимо внести изменения о едином порядке предоставления льгот на федеральном уровне, а также сформулировать четкий и прозрачный механизм получения компенсации для музеев из соответствующих бюджетов выпадающих расходов за льготное посещение.

Жамкочьян считает, что региональные власти и органы местного самоуправления поступают неправомерно, когда определяют дополнительные дни свободного входа в музеи или скидки на вход.

"В том числе бесплатное посещение музеев участниками фестивалей, конкурсов, форумов, членами различных делегаций, дни проведения различных региональных или городских акций, тематические недели и так далее. Мы сегодня видим, что во многих музеях количество вот таких посетителей в году составляет от 20% до 25% от общего числа", - сказал представитель союза.

Эксперт уточнил, что не все музеи получают должную компенсацию выпадающих доходов.

Международный форум объединенных культур проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября.