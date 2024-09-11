Поиск

Союз музеев РФ предложил упорядочить инициативы регионов на льготное посещение музеев

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Систему предоставления льгот для посещения государственных музеев в регионах необходимо совершенствовать на федеральном уровне, заявил в среду главный юрисконсульт Союза музеев России Сергей Жамкочьян.

"Большинство членов Союза музеев России высказались за совершенствование введения и применения льготных и бесплатных посещений музеев... Представляется необходимым подготовить и передать в администрацию президента РФ, Министерство культуры РФ конкретные и обоснованные предложения", - сказал Жамкочьян в ходе доклада на Форуме объединенных культур в Петербурге.

По его словам, необходимо внести изменения о едином порядке предоставления льгот на федеральном уровне, а также сформулировать четкий и прозрачный механизм получения компенсации для музеев из соответствующих бюджетов выпадающих расходов за льготное посещение.

Жамкочьян считает, что региональные власти и органы местного самоуправления поступают неправомерно, когда определяют дополнительные дни свободного входа в музеи или скидки на вход.

"В том числе бесплатное посещение музеев участниками фестивалей, конкурсов, форумов, членами различных делегаций, дни проведения различных региональных или городских акций, тематические недели и так далее. Мы сегодня видим, что во многих музеях количество вот таких посетителей в году составляет от 20% до 25% от общего числа", - сказал представитель союза.

Эксперт уточнил, что не все музеи получают должную компенсацию выпадающих доходов.

Международный форум объединенных культур проходит в Петербурге с 11 по 14 сентября.

Союз музеев России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" стартовала к МКС с Байконура

ФАС проверит обоснованность оптовых цен на хлеб, муку и масло

ФАС проверит обоснованность оптовых цен на хлеб, муку и масло

Инфляция в России в августе составила 0,2%, годовая снизилась до 9,05%

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

Путин поручил правительству подумать об ограничениях экспорта ряда товаров

Ограничения в работе аэропортов Мурманска и Апатитов сняты

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии
Военная операция на Украине

Военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });