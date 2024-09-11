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Более 11 тыс. жителей Курской области остались без света после атак ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают энергоснабжение, нарушенное украинскими атаками в Курской области, сообщается в официальном телеграм-канале ПАО "Россети Центр" "Информбюро" в среду.

"Массированные обстрелы привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры в одном из районов области. Враг коварно, целенаправленно наносил удары по критически важному энергообъекту, обеспечивающему электричеством свыше 115 населенных пунктов и более 11 тысяч жителей ", - говорится в сообщении.

В результате ракетных обстрелов было повреждено оборудование подстанции: трансформаторы, комплектные распределительные устройства, уточнили в "Россети Центр". Кроме того, обесточено 13 высоковольтных подстанций 35-110 кВ.

"Уже к вечеру 11 сентября электроэнергия была подана большей части населенных пунктов", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что специалисты группы быстрого реагирования будут работать до полного восстановления электроснабжения.

Россети Центр Курская область
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