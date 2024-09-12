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Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе
Журналист Николай Сванидзе
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни, сообщила в своем телеграм-канале член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По данным газеты "Московский комсомолец", Сванидзе умер накануне вечером в Москве.

Как отмечает издание, последние годы Сванидзе тяжело болел - ему диагностировали ишемию головного мозга.

Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве, окончил 56-ю московскую специализированную школу с углублённым изучением английского языка, в 1977 году - исторический факультет МГУ.

С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, с 2010 по 2022 год - директор Института масс-медиа и рекламы РГГУ.

Работал на российском телевидении с 1991 года, а также на радио, является автором цикла исторических телевизионных программ, а также книг. Занимался правозащитнитной деятельностью.

С 2005 по 2014 год был членом Общественной палаты РФ, с 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году - член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Входил в Совет по правам человека.

Награжден орденом "За личное мужество" (17 января 1994), премией Московской Хельсинкской группы (2022), медалью уполномоченного по правам человека в РФ "Спешите делать добро" (2007), премией ТЭФИ в номинации "Ведущий информационной программы" (1995)

Хроника 05 января 2019 года – 12 сентября 2024 годаУмершие знаменитости
Николай Сванидзе
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