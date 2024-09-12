Танкер столкнулся с мостом через Волгу в Костроме

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура в четверг начала проверку после столкновения судна с конструкциями железнодорожного моста на Волге в Костроме.

"12 сентября в Костроме произошло столкновение судна "Ленанефть 2029" с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Движение железнодорожного транспорта не нарушено", - сообщается в телеграм-канале пресс-службы надзорного ведомства.

Костромская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности судоходства, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

Согласно данным из открытых источников, судно "Ленанефть 2029" построено в 1979 году в Болгарии, предназначено для перевозки нефтепродуктов.