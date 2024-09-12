Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шесть получили ранения после обстрела Новой Каховки (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщили в четверг в Минздраве региона.

"В результате сегодняшнего обстрела рынка в Новой Каховке со стороны боевиков ВСУ пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что госпитализированы пять человек, они получили минно-взрывные травмы.

Состояние трех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, еще двух - как тяжелое.