Поиск

Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шесть получили ранения после обстрела Новой Каховки (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщили в четверг в Минздраве региона.

"В результате сегодняшнего обстрела рынка в Новой Каховке со стороны боевиков ВСУ пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что госпитализированы пять человек, они получили минно-взрывные травмы.

Состояние трех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, еще двух - как тяжелое.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Новая Каховка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

В РКН сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года

Работа аэропортов Мурманска и Апатитов ограничивается второй день подряд

Умершие знаменитости

Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе

Заболеваемость гриппом в предстоящем эпидсезоне ожидается достаточно высокой

Володин анонсировал законопроект, запрещающий мигрантам привозить в РФ семьи

Володин анонсировал законопроект, запрещающий мигрантам привозить в РФ семьи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });