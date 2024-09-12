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В Минздраве РФ рассказали о новом биоматериале для замены костной ткани

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ученые в РФ создали биоматериал для замещения дефектов костной ткани; он может использоваться в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, сообщили в Минздрава России.

"Ученые Белгородского исследовательского университета разработали и зарегистрировали в Роспатенте материал для замещения дефектов костной ткани", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

Новый остеопластический материал представлен в виде гранул для создания пасты. Материал становится видимым при рентгене без добавления специальных веществ. Это помогает врачам визуально контролировать процесс введения, ускоряет восстановление кости.

Структура и свойства материала позволяют использовать его в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии.

Минздрав
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