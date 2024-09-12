Житель Севастополя осужден на 16 лет за госизмену и попытку теракта

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал жителя Севастополя Владимира Пазина виновным в попытке подрыва автомобиля военнослужащего ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Отмечается, что Пазин передал через мессенджер представителю иностранного государства сведения о местонахождении транспорта военнослужащего ВС РФ, а затем установил в транспорт самодельное взрывное устройство.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).