Глава Минобрнауки сообщил о популярности педагогических специальностей у абитуриентов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Самыми популярными специальностями у абитуриентов в эту приемную кампанию стали педагогические и медицинские специальности, а также дисциплины, связанные с информационными технологиями, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Наибольшей популярностью пользуется традиционно программы связанные с подготовкой педагогов, в частности, педагогическое образование с двумя профилями",- сказал он в четверг в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Министр привел в пример учителей русского языка и литературы, физики и математики. "Далее медицина, лечебное дело, это и у иностранцев, и у студентов наших, кто поступает - очень востребованная образовательная программа",- добавил он.

Далее, продолжил Фальков, идут информационные технологии, от прикладной информатики до информационных систем и программной инженерии.

Он также сообщил, что в этом году больше 15 тыс. человек поступили по квоте для участников СВО и членов их семей.

На все формы и уровни образования на этот учебный год было выделено 592 тыс. бюджетных мест, напомнил глава Минобрнауки.