Еще шесть дронов ВСУ сбито над Брянской областью

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще шести украинских беспилотников над регионом.

"Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ", - написал губернатор в своем телеграм-канале утром в пятницу.

Позднее глава региона проинформировал о еще четырех сбитых БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении в ночь на пятницу трех дронов.