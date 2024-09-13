Минобороны РФ сообщило о 20 сбитых дронах ВСУ над шестью российскими регионами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на пятницу двадцать украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Орловской и Калужской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.