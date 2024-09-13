Зорькин отметил рост качества жалоб в Конституционный суд РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодное количество жалоб в Конституционный суд РФ остается стабильным, однако заметен рост их качества, сообщил председатель КС Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным накануне.

"Число жалоб не увеличилось. (...) Я бы отметил качество самих жалоб. Например, в какие-то совсем далекие годы у нас было 19-20 тысяч жалоб, а сейчас - 11 (тысяч). (...) Я бы сказал, что сейчас из 11 (тысяч) суд рассматривает больше, чем тогда", - сказал Зорькин.

Соответственно, отметил он, вырос уровень осведомленности граждан и их представителей, адвокатов о компетенции Конституционного суда.

Среди основных групп жалоб Зорькин выделил касающиеся отношений, связанных с гражданским правом, бизнесом и собственностью, касающиеся трудовых и социальных отношений.

"И, конечно же, по-прежнему много очень решений, связанных с уголовным правом и процессом - с уголовным процессом даже больше, чем по другим направлениям", - добавил он.

Зорькин также обратил внимание, что КС стал реже принимать решение о неконституционности законов по сравнению с 1990-ми годами, так как чаще выявляет проблемы не в самом тексте законов, а в их интерпретации на практике.