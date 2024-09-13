Лавров доложил о международных контактах на совещании Путина с постоянными членами Совбеза

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров доложил о своих недавних международных контактах участникам оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

"У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов по линии министерства иностранных дел. Соответственно, и докладчик - Сергей Викторович Лавров. Попросим Сергея Викторовича рассказать нам и о его последних контактах с зарубежными коллегами", - заявил Путин в начале совещания.

В частности, ранее в сентябре Лавров провел встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде. Там проходило заседание Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.