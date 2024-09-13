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В ГД внесли проект о досрочной принудительной лицензии на зарубежные патенты для компаний РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет компаниям в суде получить право на принудительную простую (неисключительную) лицензию для использования в РФ патентов на зарубежные изобретения, полезные модели или промышленные образцы.

Документ (№717759-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - сенаторы Андрей Кутепов и Юрий Федоров.

Сейчас для получения в судебном порядке неисключительной лицензии при отказе патентообладателя от заключения договора нужно ждать четыре года для изобретения или промышленного образца и три года, если речь идет о полезной модели. Авторы в пояснительной записке отмечают, что в нынешних условиях у отечественных производителей нет возможности ждать три-четыре года, так как многие западные патентообладатели ушли или объявили об уходе с российского рынка, оставив после себя современное технологическое оборудование.

"Российские правообладатели не могут использовать соответствующее оборудование в силу того, что патентные решения, которые лежат в основе его использования, охраняются зарубежными патентами. Кроме этого, у российских правообладателей отсутствуют лицензии на непосредственное применение технологий, а также законодательная возможность использования объектов патентных прав, принадлежащим ушедшим зарубежным правообладателям, без их согласия", - говорится в пояснительной записке. Авторы отмечают, что существующие ограничения нарушают сложившееся производственные технологические цепочки.

Согласно законопроекту, досрочно, не выжидая три-четыре года, можно обратиться в суд для выдачи лицензии на использование патента на территории РФ, если владелец патента связан с недружественными иностранными государствами, в том числе если он гражданин этих стран, если патентообладатель отказался выполнять лицензионный договор или затрудняет использование лицензии, что приводит к недоступности патентованных объектов и товаров в РФ.

В случае принятия закон вступит в силу с момента его официального опубликования, он будет применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 г., а также к обязательствам, срок исполнения по которым наступил после 23 февраля 2022 г.

Госдума
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