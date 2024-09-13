Минобороны РФ сообщило о 39 групповых ударах по украинским объектам за неделю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в течение недели российская армия нанесла 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, а также обслуживающим оборонно-промышленный комплекс нефтегазовым и энергетическим объектам.

По данным министерства, поражены места сборки и хранения беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники ВСУ.

Удары нанесены по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что за неделю средствами противовоздушной обороны уничтожено 433 украинских беспилотника, из них 237 - вне зоны специальной военной операции.

Также за неделю сбиты девять оперативно-тактических ракет ATACMS, 30 управляемых авиабомб Hammer, 25 реактивных снарядов HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31501 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18130 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14563 орудия полевой артиллерии и минометов, 26047 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.

По направлениям

Группировка войск "Север" ведет наступательные действия на курском направлении, в течение недели были сорваны попытки проведения атак и ввода резервов ВСУ, заявили в министерстве.

"В ходе наступательных действий освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь", - говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Долиновка Донецкой народной республики, всего за неделю установлен контроль над восьмью населенными пунктами в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские военные отразили 50 украинских контратак и нанесли поражение формированиям 19 бригадам ВСУ.

В военном ведомстве заявили, что потери украинской армии в зоне обветренности группировки составили: до 3670 военнослужащих, два танка, 23 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики", - сказали военные.

По словам военных, отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, и двух аэромобильных бригад.

"ВСУ потеряли свыше 4840 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 81 автомобиль и 59 орудий полевой артиллерии, из них 26 производства стран НАТО", - заявили в Минобороны РФ.

Сообщается, что уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 15 полевых складов боеприпасов.

"В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Водяное Донецкой народной республики", - сказали в военном ведомстве.

По информации Минобороны РФ, нанесено поражение живой силе и технике шести украинским бригадам, отражены 12 контратак подразделений ВСУ.

В военном ведомстве сообщили, что потери армии Украины за неделю составили: до 820 военнослужащих, танк, 24 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ)", - заявили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что российские военные отразили 17 контратак штурмовых подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

По данным военного ведомства, потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: свыше 3620 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 31 полевой склад боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны", - сказали в ведомстве.

По их словам, потери ВСУ составили: до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - заявили в Минобороны РФ.