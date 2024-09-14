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Землетрясение произошло в Новосибирской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на юге Новосибирской области, в 20,5 км к востоку от города Искитим, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:11 по Москве в субботу подземного толчка находился в 8 км западнее села Усть-Чем в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK-64. Ранее в этом районе уже фиксировались землетрясения, в том числе с магнитудой более 4.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в зоне, где произошло землетрясение, возможны значительные сейсмособытия.

Кроме того, по мнению ученых, на сейсмоактивность в данном районе влияют горные работы - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаг таких землетрясений находится на небольшой глубине.

Новосибирск
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