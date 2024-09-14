Марина Сидухина назначена сенатором от исполнительной власти Самарской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал постановление о назначении сенатором Марины Сидухиной, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

"Марина Геннадьевна - опытный политик и управленец, хорошо знает нужды региона и его жителей. Уверен, что её глубокое понимание социальных вопросов станет большим подспорьем в работе на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

До назначения сенатором Сидухина возглавляла комитет Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, также занимала должность заместителя секретаря регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее, с сентября 2023 года, сенатором от Самарской области был Фарит Мухаметшин. Он был наделен полномочиями после избрания экс-губернатора Дмитрия Азарова, ушедшего в отставку 31 мая 2024 года.

По итогам голосования 6-8 сентября 2024 года Федорищев, выдвинутый партией "Единая Россия", получил 1 045 504 голоса избирателей, что составляет 79,56%. Церемония инаугурации избранного губернатора Самарской области прошла 13 сентября.