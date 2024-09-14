На складе в Ставрополе произошел пожар на площади 200 кв. м

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание на складе в Ставрополе, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Ставрополе горела кровля складского помещения в районе Третьего Юго-Западного проезда на площади 200 кв. метров. Произошло частичное обрушение, внутри склада обнаружены три автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пожар локализован.

На месте продолжают тушение 22 специалиста и шесть единиц техники.