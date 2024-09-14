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Лесной пожар в Карелии охватил 2 тыс. квадратных метров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар вспыхнул в лесу на подъезде к Петрозаводску (Карелия) по Суоярвскому шоссе, сообщает Главное управление МЧС России в субботу.

"Сотрудники ведомства локализовали пожар на 2 тыс. квадратных метрах", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Карелии, сообщение о пожаре поступило в 13:19. Сначала на место выехали 16 пожарных на четырех спецмашинах, а площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров.

Из-за распространения огня к тушению привлекли дополнительные силы. В настоящее время работают 34 специалиста и 12 единиц техники.

Как сообщалось, в Карелии с 13 по 17 сентября прогнозировалась аномальная жара (на 10 градусов выше нормы) и повышение класса пожарной опасности. Из-за этого власти ввели режим ограничения пребывания граждан в лесах.

Карелия
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