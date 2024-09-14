Белоусов поручил разобраться в ситуации с информацией о гибели двух военнослужащих ЮВО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих Южного военного округа, сообщило военное ведомство России в субботу.

Речь идет о военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка ЮВО, говорится в сообщении министерства.

Разобраться в ситуации Белоусов поручил начальнику главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России, заявили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что Белоусов "поставил это поручение на личный контроль".