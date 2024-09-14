Два человека погибли после отравления дымом в лифте в Дербенте

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают детали происшествия в городе Дербенте (Дагестан), где в лифте отравились люди, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Жильцы девятиэтажки на улице Тагиева города Дерьента сообщили о задымлении в подвале. Произошло замыкание электрощитовой без последующего горения. Пожарные МЧС России из лифта эвакуировали 42-летнюю мать и 15-летнюю дочь с отравлением продуктами горения. К сожалению, они скончались в больнице", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего из дома эвакуировали 70 человек, из них 15 детей, еще 15 жильцов спасли.