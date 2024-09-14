Семь беспилотников сбили над двумя регионами РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Семь беспилотников сбили над двумя областями РФ в ночь на воскресенье.

Шесть дронов были ликвидированы в Брянской области. "Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружено и уничтожено силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

Еще один дрон сбили в Ростовской области. "На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА", - сообщил глава региона Василий Голубев.