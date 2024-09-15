Порядка 750 белгородских детей выехали в другие регионы на обучение

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о выезде из региона группы детей из приграничных районов.

"Сегодня 750 детей из приграничья отправились на очную учебу в другие регионы. Они сейчас находятся в Дагестане, Владимирской, Липецкой, Тамбовской областях, Краснодарском крае", - сообщил глава региона на своей странице в "Вконтакте" в воскресенье.

Он отметил, что дети вернутся домой, когда ситуация в регионе стабилизируется.