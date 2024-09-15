Путин на следующей неделе встретится с победившими на выборах главами регионов

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию беспилотной авиации, а также пообщается с главами регионов, победивших на недавних выборах, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1").

Кроме того, в графике главы государства совещания с членами правительства и Совета безопасности РФ.

Также президент обратится к участницам Международного женского форума, говорится в программе.