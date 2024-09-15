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Крупный ландшафтный пожар в окрестностях Ставрополя локализован

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на территории трех дачных поселков в пригороде Ставрополя, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ по Ставропольскому краю в воскресенье.

"В 18:05 объявлена локализация пожара на предварительной площади: в садовых товариществах "Дубки" на территории 2 га, "Строитель" - 7 га, "Швейник" - 5 га", - говорится в сообщении.

Днем в воскресенье на территории дачных поселков в окрестностях Ставрополя загорелась сухая растительность, а также одна хозпостройка. Тушение пожара осложнял сильный ветер, была угроза его распространения.

На месте работают 46 человек и 15 единиц техники.

Ставрополь Ставропольский край МЧС РФ
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