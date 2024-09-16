Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, которое произошло в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 147 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщалось, утром 18 августа примерно в том же районе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Сила подземных толчков в населенных пунктах юга и центра полуострова варьировалась от 5 до 7 баллов. Продолжается афтершоковый процесс.