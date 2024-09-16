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Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту 3,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

По ее данным, пепловый шлейф протянулся на расстояние более 5 км в южном направлении от вулкана.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало", - говорится в сообщении.

Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, отмечает пресс-служба.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Северные Курилы Эбеко пепел
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