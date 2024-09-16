Голикова проконтролирует реализацию стратегии государственной культурной политики

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать на личном контроле реализацию новой стратегии государственной культурной политики до 2030 года.

На совещании с вице-премьерами Мишустин отметил, что правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия народов страны, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета государства и улучшения качества жизни людей.

"И для этого в соответствии с указом президента утверждена стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет. В рамках госпрограммы уже реализуется целый ряд мероприятий, которые охватывают практически все направления и виды деятельности в этой сфере, в том числе и вопросы международного сотрудничества, воспитания и образования молодежи, расширения русского языка, поддержки творческого потенциала", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что эта тема очень важная, и поручил Голиковой держать все на личном контроле.

"Прошу вас держать ее на личном контроле, делать все необходимое для культурного, духовного воспитания и просвещения молодежи. Сохранение нашего наследия и исторической памяти - один из самых ключевых приоритетов нашего государства", - сказал Мишустин.

Как сообщила на совещании Голикова, среди основных целей и задач стратегии: сохранение единого культурного пространства, исторического и культурного наследия народов России и его использование для воспитания и образования, укрепления гражданской идентичности и единства российского общества, передача от поколения к поколению традиционных для общества ценностей, норм, традиций и обычаев, создание условий для воспитания гармонично развитой личности и реализация каждым человеком его творческого потенциала. "И конечно обеспечения культурного суверенитета страны и повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве и ряд других", - уточнила Голикова.

Среди основных приоритетных направлений, которые планируется реализовывать в рамках обновленной стратегии, как отметила вице-премьер, - "формирование государственного заказа на создание качественного контента, в первую очередь речь идет о произведениях литературы, искусства, информационных материалов, печатной продукции, услуг учреждений культуры, национальных фильмов".

Еще одним направлением станет обеспечение условий для равного доступа к услугам культуры всех граждан России, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от места их проживания. Также важным направлением станет развитие дополнительного образования, создание условий для развития высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, система непрерывной подготовки творческих кадров. Кроме того, стратегия предусматривает вовлечение в процессы реализации государственной культурной политики профессиональных и творческих союзов, общественных организаций, ассоциаций, представителей экспертных сообществ, "которые успешно взаимодействуют с органами государственной власти уже на протяжении многих лет - это Союз театральных деятелей, кинематографистов, художников, писателей, журналистов и ряд других".