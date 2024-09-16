Летевший из Еревана в Москву борт "Аэрофлота" вынужденно сел в Астрахани

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Еревана в Москву, вынужденно сел в аэропорту Астрахани в ночь на понедельник из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Рейс SU1869 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Ереван-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 02:12 (01:12 по московскому времени - ИФ) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал представитель пресс-службы.

Пассажир снят с рейса и передан в медучреждение города. С остальными пассажирами рейса работают представители перевозчика.

Уточняется, что решением авиакомпании вылет рейса по маршруту назначен на 14:00 (13:00 по Москве).

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. Как сообщалось, аэропорт в 2023 году снизил пассажиропоток на 7,4% по сравнению с показателем 2022 года - до 774 тыс. человек.