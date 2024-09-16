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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 350 военных на курском направлении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих и 13 единиц бронированной техники, сообщает министерство обороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13 тыс. 800 военнослужащих.

Также украинская армия потеряла на курском направлении 115 танков, 44 БМП, 91 БТР, 729 боевых бронированных машин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, говорится в сводке.

ВСУ Минобороны
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