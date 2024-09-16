Траты россиян на летний отдых выросли до 67,4 тыс. рублей на человека

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Траты российских туристов на летний отдых в 2024 году составили 67,4 тыс. рублей на человека, это на 7% больше, чем годом ранее, и на 75% больше, чем в 2022 году, сообщил в понедельник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"Мы спрашивали: оцените, сколько денег было потрачено на ваш отдых этим летом. Если вы отдыхали не один, укажите сумму из расчета на одного человека. Так что это траты не на семью, а именно на одного человека. В 2022 году нам называли цифру в 38 тысяч рублей, в 2024 году - 67 тысяч рублей. Россияне стали больше тратить на отдых", - сказал он на пресс-конференции.

По данным ВЦИОМ, в 2023 году траты на летний отдых составили 63 158 рублей на человека, в 2022 году - 38 605 рублей.

Говоря о причинах такого роста, он отметил, что это не только инфляция, но и появление новой инфраструктуры и услуг в сфере туризма.

"Первая гипотеза, которую можно высказать: цены растут, отдых становится все более и более дорогим. Инфляция, конечно, имеет место быть, но мы видим, что объемы трат на отдых растут быстрее уровня инфляции. То есть, россияне начали действительно тратить больше. А вот тут уже появляется вторая гипотеза, почему россияне стали тратить больше. Да потому, что стало на что тратить. Появились туры, появились сервисы. То есть появилось, на что тратить деньги для того, чтобы получить то удовольствие от отдыха, ради которого отпуск организуется", - считает представитель ВЦИОМ.

По данным опроса, 45% респондентов сообщили, что условия для отдыха и досуга в России меняются в лучшую сторону, 18% - что в худшую, 19% - что ничего не меняется. В прошлом году увидели улучшения 36% участников опроса.

Опрос проводился по телефону среди россиян в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет порядка 2,5%.