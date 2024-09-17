Краснодарский край возглавил рейтинг медиаприсутствия регионов России летом-2024
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Внутренний туризм в России продолжает бить все рекорды, а вместе с ним растет и интерес медиа к наиболее популярным у путешественников регионам нашей страны. Сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс и система оценки репутации СКАН-Интерфакс* подготовили медиарейтинг российских регионов в контексте туризма за летний сезон.
Первое место по Индексу заметности** в СМИ занял Краснодарский край (185,3 тыс.) — его показатель почти на 90% выше, чем у соседнего в рейтинге региона. По данным Авиасейлс почти каждое пятое бронирование авиабилетов лета среди внутренних направлений пришлось на Сочи (18%), при этом почти четверть путешественников (22%) летят с детьми.
"Именно в Краснодарском крае находятся главные южные курорты, на которых привыкли отдыхать россияне, поэтому основным инфоповодом в медиаполе региона стало сообщение о его готовности принять до 10 млн отдыхающих этим летом. Инфополе черноморского побережья в период с июня по август было переполнено новостями о развитии туристических кластеров вдоль Азовского моря и развитии региона в целом", — отмечает Юлия Михайлова, директор системы СКАН-Интерфакс.
На второй строчке расположился Дагестан (97,6 тыс.). Побережье Каспийского моря продолжает свое развитие в туристическом направлении: регион внедрил модель детского и молодежного образовательного туризма. Кроме этого, агротуризм становится популярным видом отдыха и источником дополнительного дохода для сельских территорий, особенно на Северном Кавказе. Порядка 4% бронирований этим летом пришлось на Махачкалу — 5 место среди всех внутренних направлений. В столицу Дагестана с детьми летают 14% путешественников.
Ставропольский край занял третье место (89 тыс.): в регионе планируется развитие автотуризма, это следует из подписанного соглашения между правительством и "Роснефтью". К тому же, в Ставропольском крае популярен оздоровительный курорт: загруженность санаториев и гостиниц составляет от 80% до 100%.
Также в пятерку вошли Дальний Восток (85 тыс.), который собрал этим летом внимание СМИ на Восточном экономическом форуме, и Республика Алтай (84,7 тыс.), где совместно с Кемеровской областью запустили двухдневный туристический маршрут по достопримечательностям Сибири.
"Мы зафиксировали рост интереса к семейным путешествиям на Дальний Восток в летний период. Количество бронирований с детьми по таким направлениям, как Владивосток, Южно-Сахалинск и Благовещенск, увеличилось почти на четверть — на 22%". — отметила руководитель аналитического отдела Авиасейлс Виталина Королевская
В десятке оказались Татарстан (76,5 тыс.), интересный в первую очередь достопримечательностями, Московская область (74, 5 тыс.), куда едут отдохнуть на свежем воздухе, а также Карелия (66,2 тыс.), Северная Осетия (58,4 тыс.) и Калининградская область (56 141), где можно насладиться природными красотами и активными выходными.
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*СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
**Индекс заметности — специальный индекс, разработанный системой СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
|№
|Наименование
|
Индекс Заметности,
июнь-август 2024
|1
|Краснодарский край
|185 280
|2
|Дагестан
|97 603
|3
|Ставропольский край
|89 012
|4
|Дальний Восток
|85 006
|5
|Республика Алтай
|84 753
|6
|Татарстан
|76 498
|7
|Московская область
|74 732
|8
|Карелия
|66 147
|9
|Северная Осетия
|58 410
|10
|Калининградская область
|56 141
|11
|Ростовская область
|52 404
|12
|Иркутская область
|49 429
|13
|Тверская область
|49 189
|14
|Карачаево-Черкесия
|48 620
|15
|Мурманская область
|44 893
|16
|Нижегородская область
|44 298
|17
|Пермский край
|43 786
|18
|Тульская область
|41 925
|19
|Камчатка
|41 492
|20
|Красноярский край
|40 059
|№
|Наименование
|
Упоминания в СМИ,
июнь-август 2024
|1
|Краснодарский край
|4 668
|2
|Дальний Восток
|3 406
|3
|Дагестан
|2 982
|4
|Республика Алтай
|2 702
|5
|Ставропольский край
|2 542
|6
|Татарстан
|2 429
|7
|Тверская область
|2 375
|8
|Московская область
|2 260
|9
|Нижегородская область
|1 913
|10
|Иркутская область
|1 743
|11
|Карелия
|1 593
|12
|Северная Осетия
|1 527
|13
|Тульская область
|1 395
|14
|Архангельская область
|1 339
|15
|Ростовская область
|1 330
|16
|Камчатка
|1 213
|17
|Мурманская область
|1 209
|18
|Карачаево-Черкесия
|1 205
|19
|Ленинградская область
|1 155
|20
|Владимирская область
|1 129