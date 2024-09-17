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Краснодарский край возглавил рейтинг медиаприсутствия регионов России летом-2024

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Внутренний туризм в России продолжает бить все рекорды, а вместе с ним растет и интерес медиа к наиболее популярным у путешественников регионам нашей страны. Сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс и система оценки репутации СКАН-Интерфакс* подготовили медиарейтинг российских регионов в контексте туризма за летний сезон.

Первое место по Индексу заметности** в СМИ занял Краснодарский край (185,3 тыс.) — его показатель почти на 90% выше, чем у соседнего в рейтинге региона. По данным Авиасейлс почти каждое пятое бронирование авиабилетов лета среди внутренних направлений пришлось на Сочи (18%), при этом почти четверть путешественников (22%) летят с детьми.

"Именно в Краснодарском крае находятся главные южные курорты, на которых привыкли отдыхать россияне, поэтому основным инфоповодом в медиаполе региона стало сообщение о его готовности принять до 10 млн отдыхающих этим летом. Инфополе черноморского побережья в период с июня по август было переполнено новостями о развитии туристических кластеров вдоль Азовского моря и развитии региона в целом", — отмечает Юлия Михайлова, директор системы СКАН-Интерфакс.

На второй строчке расположился Дагестан (97,6 тыс.). Побережье Каспийского моря продолжает свое развитие в туристическом направлении: регион внедрил модель детского и молодежного образовательного туризма. Кроме этого, агротуризм становится популярным видом отдыха и источником дополнительного дохода для сельских территорий, особенно на Северном Кавказе. Порядка 4% бронирований этим летом пришлось на Махачкалу — 5 место среди всех внутренних направлений. В столицу Дагестана с детьми летают 14% путешественников.

Ставропольский край занял третье место (89 тыс.): в регионе планируется развитие автотуризма, это следует из подписанного соглашения между правительством и "Роснефтью". К тому же, в Ставропольском крае популярен оздоровительный курорт: загруженность санаториев и гостиниц составляет от 80% до 100%.

Также в пятерку вошли Дальний Восток (85 тыс.), который собрал этим летом внимание СМИ на Восточном экономическом форуме, и Республика Алтай (84,7 тыс.), где совместно с Кемеровской областью запустили двухдневный туристический маршрут по достопримечательностям Сибири.

"Мы зафиксировали рост интереса к семейным путешествиям на Дальний Восток в летний период. Количество бронирований с детьми по таким направлениям, как Владивосток, Южно-Сахалинск и Благовещенск, увеличилось почти на четверть — на 22%". — отметила руководитель аналитического отдела Авиасейлс Виталина Королевская

В десятке оказались Татарстан (76,5 тыс.), интересный в первую очередь достопримечательностями, Московская область (74, 5 тыс.), куда едут отдохнуть на свежем воздухе, а также Карелия (66,2 тыс.), Северная Осетия (58,4 тыс.) и Калининградская область (56 141), где можно насладиться природными красотами и активными выходными.

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*СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

**Индекс заметности — специальный индекс, разработанный системой СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Наименование

Индекс Заметности,

июнь-август 2024
1 Краснодарский край 185 280
2 Дагестан 97 603
3 Ставропольский край 89 012
4 Дальний Восток 85 006
5 Республика Алтай 84 753
6 Татарстан 76 498
7 Московская область 74 732
8 Карелия 66 147
9 Северная Осетия 58 410
10 Калининградская область 56 141
11 Ростовская область 52 404
12 Иркутская область 49 429
13 Тверская область 49 189
14 Карачаево-Черкесия 48 620
15 Мурманская область 44 893
16 Нижегородская область 44 298
17 Пермский край 43 786
18 Тульская область 41 925
19 Камчатка 41 492
20 Красноярский край 40 059

Наименование

Упоминания в СМИ,

июнь-август 2024
1 Краснодарский край 4 668
2 Дальний Восток 3 406
3 Дагестан 2 982
4 Республика Алтай 2 702
5 Ставропольский край 2 542
6 Татарстан 2 429
7 Тверская область 2 375
8 Московская область 2 260
9 Нижегородская область 1 913
10 Иркутская область 1 743
11 Карелия 1 593
12 Северная Осетия 1 527
13 Тульская область 1 395
14 Архангельская область 1 339
15 Ростовская область 1 330
16 Камчатка 1 213
17 Мурманская область 1 209
18 Карачаево-Черкесия 1 205
19 Ленинградская область 1 155
20 Владимирская область 1 129

Дагестан Дальний Восток Краснодарский край Ставропольский край Татарстан
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