Сухостой загорелся на горе Дубровка под Пятигорском

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Трава загорелась на склоне горы Дубровка в окрестностях города-курорта Пятигорска (Ставропольский край) в понедельник вечером, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

"Город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, район леса Дубрава (лесной массив расположен на горе Дубровка - ИФ). Горение травы ориентировочно на 3 км по фронту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что из-за сильного ветра существует угроза дальнейшего распространения огня. Информация уточняется.