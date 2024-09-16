Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Богомаз заявил, что пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области нет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией региона, пострадавших нет.

"Восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор в своем телеграм- канале.

Он отметил, что пострадавших нет, повреждения также отсутствуют.

В понедельник вечером российские военные сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников над территорией Брянской области и одного над территорией Курской области.

Александр Богомаз Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

"Врачи без границ" прекращают работу в России

"Врачи без границ" прекращают работу в России

Российский прокурор 14 октября запросит наказание для француза Винатье

Обязательную эвакуацию объявили в двух районах Курской области

Калининградский бизнес попросил увеличить время продажи алкоголя в рознице

Француз Винатье признал в суде РФ вину в уклонении от обязательств иноагента

Штатная численность Вооруженных сил РФ составит почти 2,4 млн человек

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

Роспотребнадзор за год предотвратил ущерб от заболеваний на 1 трлн рублей

В Москве по делу о пищевом отравлении в соццентре задержан топ-менеджер компании

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });