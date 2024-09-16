Богомаз заявил, что пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области нет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении средствами ПВО восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией региона, пострадавших нет.

"Восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил губернатор в своем телеграм- канале.

Он отметил, что пострадавших нет, повреждения также отсутствуют.

В понедельник вечером российские военные сообщили об уничтожении восьми украинских беспилотников над территорией Брянской области и одного над территорией Курской области.