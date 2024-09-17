Лавров встретится в Москве с президентом МККК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич прибывает в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме. Он состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. Накануне форума Сполярич посетит Москву, и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, "в повестке дня - широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира". "Программой поездки президента МККК предусмотрены встречи с представителями других государственных и общественных структур, а также с руководством Российского Красного креста", - отметила Захарова.