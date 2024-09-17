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С Плесецка стартовала ракета-носитель "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах военных

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк выполнен пуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

Предыдущий пуск легкой "Ангары" с космодрома Плесецк был выполнен в 2022 году.

Архангельск Ангара-12 Плесецк Минобороны
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