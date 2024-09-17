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Госдума изменит формат правительственных часов

Предлагается организовывать их исходя из конкретных проблем, беспокоящих граждан, сообщил Вячеслав Володин

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата изменит подход к проведению правительственных часов.

"Все сошлись во мнении, что нам надо изменить подходы к проведению правительственных часов. Мы их сегодня проводим на основе договоренностей между профильными комитетами и правительством, профильными министерствами, когда выбирается тема, по которой выступает министр", - сказал Володин.

Однако, добавил он, все согласились, что "правильно будет все-таки исходить из проблем".

"Иными словами, есть проблема, есть запрос избирателей на обсуждение вопроса, на решение этой проблемы, и мы уже обсуждаем с министерством в режиме правительственного часа проведение слушаний по конкретной проблеме, беспокоящей людей", - объяснил он.

Он считает, что "это формат более сложный, более ответственный", но позволяющий при этом вырабатывать решение совместно с правительством.

"Не скрою, обсудил вчера с председателем правительства эти новые подходы, Михаил Владимирович (Мишустин) поддержал их", - сообщил Володин.

По его мнению, "крайне важно рассматривать новые форматы работы Государственной думы, с тем, чтобы повысить эффективность парламента".

Вячеслав Володин Госдума правительство Михаил Мишустин
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