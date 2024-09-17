Белоусов обсудил с главами трех областей вопросы защиты населения и инфраструктуры приграничья

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, сообщило Минобороны России во вторник.

"Андрей Белоусов обсудил с руководителями трёх регионов ход реализации комплекса мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, поступающих в оперативную группу Координационного совета", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, отмечает ведомство.

Согласно сообщению, в ходе заседания "министр обороны РФ заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения".