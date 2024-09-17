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Финансирование рыбной отрасли в 2024 году останется на уровне 34 млрд рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование рыбной отрасли в 2024 году планируется в объеме 34 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах VII Международного рыбопромышленного форума руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Это (во-первых - ИФ) наши традиционные статьи. Во-вторых, у нас достаточно большие средства заложены на дополнительное приобретение техники и оборудования для Рыбоохраны. У нас должны быть заложены деньги на достройку двух научно-исследовательских судов, которые подорожали в цене - мы их заложили, но пока не могли строить. Плюс заложены деньги на "Главрыбвод" (ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" - ИФ), заложены деньги на ремонты спасательных судов", - перечислил он.

Он также прокомментировал вопросы господдержки рыбаков.

"Сейчас конъюнктура рынка плюс те инвестиционные проекты, которые рыбаки стали реализовывать с учетом того, что очень выросла ключевая ставка, конечно, сократили рентабельность по ряду направлений. Но и снижение запасов в Северном бассейне, конечно, тоже достаточно серьезно ударили по экономике (рыбодобывающих предприятий - ИФ). Мы ситуацию сейчас изучаем, смотрим, но пока о каких-то мерах поддержки говорить не приходится. В целом, за ситуацией наблюдаем, вполне возможно этот разговор будет предметным, но не сейчас пока", - сообщил Шестаков.

Главрыбвод Илья Шестаков Росрыболовство Северный бассейн Рыбоохрана
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