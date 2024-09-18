Авиарейсы задержаны из-за плохой погоды в Горно-Алтайске и Новокузнецке

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Несколько авиарейсов задержаны в среду из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах Горно-Алтайска (Республика Алтай) и Новокузнецка (Кемеровская область), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В аэропорту Горно-Алтайска задержано отправление рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина направлен рейс, следовавший из Москвы.

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка рейсов авиакомпаний Red Wings, "Северный ветер" (Nordwind) и "Аэрофлот" в Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи и Москву.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.