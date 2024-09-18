Поиск

Четыре жителя белгородского Шебекино ранены при атаке дрона на автобус

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в городе Шебекино.

"В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй - осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Белгородская область Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА над пятью областями России

Школьники, раненные учеником с молотком в Челябинске, доставлены в Москву

Торопец Тверской области частично эвакуируют из-за массовой атаки БПЛА

В результате падения обломков дрона в Тверской области начался пожар

Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Суд продлил арест предполагаемого взяткодателя по делу экс-замминистра обороны Иванова

Гендиректор "ЕРСМ Сибири" арестован по делу о хищении 900 млн рублей у Минобороны

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Расширен список территорий курского приграничья с обязательной эвакуацией населения

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });