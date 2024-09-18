Четыре жителя белгородского Шебекино ранены при атаке дрона на автобус

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона в городе Шебекино.

"В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй - осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.