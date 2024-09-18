Средства ПВО за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА над пятью областями России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Российской Федерации, сообщили в Минобороны в среду.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Двадцать семь - над территорией Курской области, 16 - над территорией Брянской области, семь - над территорией Смоленской области, три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.