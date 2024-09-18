Деятельность женской ячейки террористической организации пресечена в Татарстане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане работу женской ячейки террористической организации, члены которой распространяли идеологию халифата, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"ФСБ в республике Татарстан пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО)", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, "функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата".

"С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что "по местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенной в России экстремисткой литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности".

"Следственным подразделением УФСБ России по республике Татарстан возбуждено уголовное дело", - добавили в ЦОС.

В ведомстве не уточнили, сколько в деле фигурантов и каков их статус.