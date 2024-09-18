У Кремля не было оповещений служб РФ о радиоактивных веществах на границе с Норвегией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что им нечего сказать в связи с информацией о якобы зафиксированном повышенном содержании радиоактивных веществ на границе России и Норвегии.

"Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов у нас не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было. Поэтому здесь мне нечего сказать", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так пресс-секретарь по просьбе представителей СМИ прокомментировал сообщения из Норвегии о повышенном содержании радиоактивных веществ в окружающей среде на границе с Россией, а также предположения о том, что это результат испытаний РФ ракеты "Буревестник".