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Минпросвещения РФ подготовило рекомендации по безопасному поведению ребенка в интернете

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения России разработало рекомендации, которые обезопасят детей от рискованных покупок в интернете.

"Министерство просвещения Российской Федерации разработало практические рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостеречь их от рискованных покупок", - сообщили журналистам в ведомстве в среду.

По оценке экспертов Минпросвещения, в ассортименте онлайн-магазинов есть предметы, представляющие опасность для здоровья детей. "Чтобы избежать опасных покупок, родителям следует обращать внимание на поисковые запросы ребят и проводить с ними профилактические беседы, обсуждать причины возникновения интереса к тем или иным товарам и предлагать безопасные альтернативы", - пояснили в пресс-службе.

Опрошенные ведомством эксперты также рекомендуют воспитывать у детей осознанное отношение к покупкам, разъяснять опасные моменты и развивать критическое мышление в связи с рекламными предложениями, а также обеспечить техническую защиту.

Минпросвещения
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