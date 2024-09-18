Поиск

Путин призвал органы власти уделять особое внимание нуждам жителей приграничья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил пришедших на выборы жителей приграничных регионов, отметив их мужество и силу духа, призвал органы власти уделять особое внимание нуждам этих граждан.

"Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение. Еще раз спасибо вам за вашу позицию", - сказал Путин на встрече с избранными главами российских субъектов в режиме видеоконференцсвязи в среду.

Он отметил, что на "людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания".

"И здесь от органов властей, федеральных, региональных и местных требуется особое внимание к их нуждам и запросам", - сказал Путин.

Все возникающие проблемы, подчеркнул президент, должны "решаться без проволочек и лишнего формализма".

"И, конечно, святая обязанность, как уже говорил, вооруженных сил - сделать все для защиты людей", - добавил глава государства.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возбуждено уголовное дело о стрельбе в офисе Wildberries

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Военный суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о крупном мошенничестве

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации с вирусом Нипах в Индии

В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

В Wildberries заявили, что стрельбу начали люди, сопровождавшие Бакальчука

Жителям Торопца разрешили вернуться в свои дома после атаки БПЛА

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве

Три человека пострадали в результате инцидента у офиса Wildberries в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });