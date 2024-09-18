Путин призвал органы власти уделять особое внимание нуждам жителей приграничья

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил пришедших на выборы жителей приграничных регионов, отметив их мужество и силу духа, призвал органы власти уделять особое внимание нуждам этих граждан.

"Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение. Еще раз спасибо вам за вашу позицию", - сказал Путин на встрече с избранными главами российских субъектов в режиме видеоконференцсвязи в среду.

Он отметил, что на "людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания".

"И здесь от органов властей, федеральных, региональных и местных требуется особое внимание к их нуждам и запросам", - сказал Путин.

Все возникающие проблемы, подчеркнул президент, должны "решаться без проволочек и лишнего формализма".

"И, конечно, святая обязанность, как уже говорил, вооруженных сил - сделать все для защиты людей", - добавил глава государства.