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Президент РФ заявил, что войска получат серийные образцы современного вооружения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В ВС РФ поступят серийные образцы современного вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота. А значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи", - сказал Путин на совещании по вопросам оснащения ВС РФ.

Конечно, добавил он, речь идет и о беспилотных авиасистемах самых разных типов, "от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых".

"А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители. Будем предметно обсуждать эти вопросы, как я уже сказал, продолжим обсуждение, на заседании Военно-промышленной комиссии", - сказал Путин.

Владимир Путин ВС РФ
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