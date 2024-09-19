Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Минцифры не согласно с претензией аудиторов

Российский флаг на здании Счетной палаты Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) по результатам проверки пришла к выводу, что средства федерального бюджета, направленные на подключение образовательных организаций к информационным системам и интернету с применением единой сети передачи данных (ЕСПД), использованы Минцифры РФ недостаточно эффективно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил аудитор Данил Шилков на коллегии СП, в 2022-2023 годах Минцифры России в рамках исполнения поручения президента РФ закупило услуги связи для почти 50 тыс. образовательных организаций и более 3 тыс. избирательных комиссий, израсходовав на эти цели 13,5 млрд руб.

"Закупки проводились в рамках восьми государственных контрактов, заключенных с ПАО "Ростелеком" и его дочерней компанией ООО "Миранда-медиа". При этом проверкой установлено, что при осуществлении закупок не были учтены все потребности образовательных организаций в объеме и качестве предоставляемых услуг связи", - сказал Шилков, которого цитирует пресс-служба.

По информации СП, проверка показала, что прописанной в госконтрактах скорости доступа к интернету может быть недостаточно для образовательных учреждений с большим количеством одновременно подключенных к сети компьютеров, задействованных в образовательном процессе. Кроме того, не предусмотрена возможность получения резервного канала связи при проведении единого государственного экзамена.

Что касается фильтрации контента от запрещённой в РФ информации, предусмотренной в госконтрактах, то "в некоторых случаях блокирует и полезные сервисы (библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов, видеохостинги и т.д.)"; по условиям контрактов решать эту проблему должны их исполнители по запросу образовательных организаций, сообщили в СП.

"Должное оповещение получателей услуг, каким образом и куда они могут обращаться в случае технических проблем с подключением к интернету в рамках федеральных контрактов, а также в случае необходимости внести образовательный ресурс в "белый список" доступных ресурсов, не обеспечено", - констатировал аудитор.

Помимо этого, удовлетворить все потребности пользователей в услугах связи не позволили нерешенные технические проблемы и ограничения в ряде образовательных организаций (устаревшая инфраструктура, отсутствие локальных вычислительных сетей и пр.), а также нехватка в школах квалифицированных штатных IT-специалистов. Соответствующее консультирование ПАО "Ростелеком" и помощь сотрудникам образовательных организаций в настройке не обеспечили необходимые результаты, сообщает СП.

В результате вышеперечисленные недостатки, пишет СП, привели к тому, что часть образовательных организаций была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты для доступа в интернет.

"В 71 субъекте Российской Федерации в 2022-2023 годах были израсходованы средства региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств на общую сумму 871,6 млн руб. для оплаты подключения к интернету образовательных организаций, получающих аналогичные услуги в рамках федеральных контрактов", - уточнил Шилков.

"В ходе проверки также были установлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные в ходе расходования средств федерального бюджета, в том числе случаи оказания услуг связи образовательным организациям, которые либо не пользуются этими услугами, либо не осуществляют образовательную деятельность", - сообщили в пресс-службе СП.

В результате контрольного мероприятия, по данным СП, в доход федерального бюджета было возвращено 23,4 млн рублей.

СП проинформировала об итогах проверки президента РФ и направила письмо в Минцифры РФ с предложениями по повышению эффективности предоставляемых образовательным организациям услуг связи.

Позиция Минцифры

"Мы строго следим за тем, чтобы услуги предоставлялись только тем образовательным организациям, которые ведут деятельность. При ликвидации, реорганизации или временном закрытии образовательных учреждений информация своевременно поступает в Минцифры от регионов, на основании чего корректируются перечни организаций, получающих услуги связи. Это исключает возможность неоправданных расходов", - заявили в пресс-службе Минцифры.

Там подчеркнули, что обеспечение образовательных организаций качественными услугами связи - один из приоритетов для министерства.

"Все школы и колледжи уже подключены к единой сети передачи данных и безопасному выходу в интернет. Информация о новых подключениях поступает от регионов в соответствии с их потребностями", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры заверяют, что постоянно следят за качеством предоставляемых услуг связи. "В случае, если нагрузка на каналы связи достигает 80% от их пропускной способности или фиксируются пиковые значения потребления трафика, проводится оперативное увеличение скорости. Это позволяет эффективно обеспечивать образовательные организации доступом к интернету", - сказали в пресс-службе. Кроме того, добавили в Минцифры, им предоставлена возможность выбирать тарифы с увеличенной скоростью при необходимости.

В министерстве пояснили, что федеральные контракты охватывают подключение к основным каналам связи, требования к которым определены совместным приказом Минцифры и Минпросвещения.

"Вопрос организации резервных каналов для проведения таких мероприятий, как ЕГЭ, не входит в этот документ и находится в компетенции регионов", - заявляет министерство.

Говоря о фильтрации трафика от запрещённого в РФ контента, в Минцифры сообщили, что в первую очередь системой блокируются сайты, внесённые в соответствующие реестры Роскомнадзора и списки Минобрнауки. "Ответственные от образовательных организаций и регионов сами могут вести списки заблокированных и разрешённых ресурсов. На рабочие места педагогов фильтрация контента не распространяется. В случае блокировки полезных ресурсов контентными фильтрами вопрос оперативно решается по запросу от образовательного учреждения", - заявили в Минцифры.

Касаясь вопроса об аренде каналов связи у местных операторов, в пресс-службе министерства заявили, что в рамках федеральных контрактов закупаются услуги связи, перечень которых установлен поручениями правительства.

"В докладе Счётной палаты речь идет об услугах не из этого перечня, поэтому они входят уже в муниципальные и региональные контракты. Например, услуги для предоставления местной телефонной связи, IP-телефонии, для административно-хозяйственных нужд и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках федеральных контрактов Минцифры услуги для образовательных организаций на всей территории РФ оказываются по единым тарифам и единому технологическому подходу.

Что касается недостатка IT-специалистов в образовательных организациях, то, по информации пресс-службы ведомства, Минцифры предоставляет подробные инструкции и консультации по настройке сетей, а также техподдержку через подрядчиков, для получения которой у директоров образовательных организаций есть электронный личный кабинет. Также в каждом регионе назначен сервис-менеджер, который помогает решать вопросы напрямую со школой. Кроме того, в Минцифры напомнили, что министерство не отвечает за наличие ИТ-специалистов во всех образовательных организациях.