ФАС выдала предупреждение крупнейшему в РФ табачному дистрибьютору "Мегаполис"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему российскому дистрибьютору табачной продукции АО "ТК "Мегаполис" по поводу навязывания контрагентам невыгодных условий и предписала внести изменения в торговую политику.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ФАС поступили жалобы участников рынка табачной продукции на действия "Мегаполиса". "При исполнении договоров поставки компания навязывала контрагентам невыгодные условия: возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции. При этом в образце договора поставки и положениях коммерческой политики на сайте компании такие условия не были указаны", - приводится в сообщении суть жалоб.

"По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. ФАС России выдала компании предупреждение. Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также направить им уведомления о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты", - говорится в пресс-релизе ФАС.

"Мегаполис" должен выполнить условия службы и предоставить отчет в течение 30 дней, в противном случае против компании будет возбуждено антимонопольное дело. В ФАС напомнили, что ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что "Мегаполис" занимает на нем доминирующее положение.

"Мегаполис" занимается поставками сигарет, безалкогольных напитков, бакалейных товаров и др.

В 2023 году выручка АО "Торговая компания "Мегаполис" составила 1 трлн 069 млрд рублей против 973,5 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль - 23,8 млрд рублей против 21,6 млрд рублей соответственно.